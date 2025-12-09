Milan rimonta a Torino | di nuovo in vetta con il Napoli

Il Milan conquista una vittoria fondamentale a Torino, rimontando lo svantaggio e tornando in vetta alla classifica insieme al Napoli. La squadra di Baroni aveva iniziato con speranze, ma i rossoneri hanno dimostrato carattere e determinazione, ribaltando il risultato e rafforzando la propria posizione in campionato.

Illusione per la squadra di Baroni, poi i rossoneri ribaltano il risultato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milan, rimonta a Torino: di nuovo in vetta con il Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

#Calcio Chiusa la 14esima giornata di #SerieA. Il Milan vince in rimonta 3-2 sul Torino e rimane in vetta alla classifica insieme al Napoli. Decisiva la doppietta di #Pulisic, entrato dalla panchina. Successo del Genoa a Udine per 2-1 e del Parma a Pisa per 1 - facebook.com Vai su Facebook

Milan spettacolo: da 0-2 a 3-2, Pulisic firma la rimonta in casa Toro dlvr.it/TPjNk5 #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Serie A, il Torino si illude, il Milan vince in rimonta e vola in vetta: 2-3 - Il Milan va in doppio svantaggio poi rimonta e vince a Torino con una doppietta di Pulisic che lo proietta di nuovo in vetta: 2- Riporta firenzeviola.it