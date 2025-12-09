Milan rimonta a Torino | di nuovo in vetta con il Napoli

Lidentita.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan conquista una vittoria fondamentale a Torino, rimontando lo svantaggio e tornando in vetta alla classifica insieme al Napoli. La squadra di Baroni aveva iniziato con speranze, ma i rossoneri hanno dimostrato carattere e determinazione, ribaltando il risultato e rafforzando la propria posizione in campionato.

Illusione per la squadra di Baroni, poi i rossoneri ribaltano il risultato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

milan rimonta a torino di nuovo in vetta con il napoli

© Lidentita.it - Milan, rimonta a Torino: di nuovo in vetta con il Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

milan rimonta torino nuovoSerie A, il Torino si illude, il Milan vince in rimonta e vola in vetta: 2-3 - Il Milan va in doppio svantaggio poi rimonta e vince a Torino con una doppietta di Pulisic che lo proietta di nuovo in vetta: 2- Riporta firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Rimonta Torino Nuovo