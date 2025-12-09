Milan Ricci si racconta | Ecco cosa faccio fuori dal campo Serve cura per le scuole calcio!
Milan, il centrocampista Samuele Ricci svela: «Ecco cosa faccio fuori dal campo. Serve cura per le scuole calcio!» Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista del Milan, è stato selezionato come volto delle “Next Gen Icon” sulla copertina di ICON, un riconoscimento che celebra i giovani talenti emergenti in diversi ambiti. Dalle Origini alla Serie A Nell’intervista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Milan, Ricci sui social: “Vittoria di cuore davanti ai nostri tifosi”
Milan, Ricci: segnali molto importanti. Ecco a chi deve ‘rubare’ il posto
Milan-Lecce con Ricci dal 1?: ecco al posto di chi. Mentre in difesa c’è un cambio annunciato
Torino-Milan, il clamoroso retroscena di Ricci su Pulisic - facebook.com Vai su Facebook
Ricci a Milan Tv: "Meno male che Pulisic aveva la febbre... Approcciato ripresa da grande squadra" Vai su X
