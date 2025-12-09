Milan Ricci dopo il blitz a Torino | Penso che il mister mi veda mezzala Nell’esultanza finale? Liberazione

Dopo Torino-Milan, Ricci ha commentato la sua posizione in campo e l’emozione dell’esultanza finale. Il centrocampista rossonero ha condiviso le sue impressioni sulla partita e sul ruolo che il mister gli assegna, evidenziando la sensazione di liberazione provata nel momento della rete.

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ricci dopo il blitz a Torino: “Penso che il mister mi veda mezzala. Nell’esultanza finale? Liberazione”

Scopri altri approfondimenti

#MILAN, CHE TEGOLA: INFORTUNIO PER #LEAO E DENTRO RICCI! #TorinoMilan Vai su X

#MILAN, CHE TEGOLA: INFORTUNIO PER #LEAO E DENTRO RICCI! #TorinoMilan - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Ricci: "Gara dai due volti: timidi nel primo tempo, grande reazione nella ripresa" - Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 2- Riporta tuttomercatoweb.com