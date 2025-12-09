Milan Rabiot dopo Torino | Molli all’inizio Vedremo i video lavoreremo su questo Sul gol …

Dopo la sfida di Torino, Adrien Rabiot ha analizzato la prestazione del Milan e i momenti chiave della partita. Il centrocampista francese ha commentato le difficoltà iniziali e ha annunciato un impegno particolare nel migliorare, anche attraverso l'analisi video. Ecco le sue parole al termine della 14ª giornata di Serie A.

Rabiot si sblocca con un siluro dalla distanza, ma il Milan perde Leao in una dinamica simile a quella di Vlahovic. Dita incrociate per Rafa, ma che goduria Rabiot stasera #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

Eccolo il primo gol di #Rabiot al #Milan! Strepitoso! Vai su X

Rabiot dopo la rimonta del Milan a Torino: "Dimostra che la mentalità c'è, ho fiducia" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 3- Scrive tuttomercatoweb.com