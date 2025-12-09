Milan Rabiot dopo il Torino | Gol? Ogni tanto serve una giocata che cambi la partita
Dopo il match contro il Torino, Adrien Rabiot si è soffermato sull'importanza dei momenti decisivi, sottolineando come un gol possa fare la differenza in una partita. L'intervista, rilasciata a 'Sky Sport' al 90', riflette il ruolo cruciale del centrocampista nel percorso del Milan nella stagione 2025-2026.
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rabiot dopo la rimonta del Milan a Torino: "Dimostra che la mentalità c'è, ho fiducia" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 3- Come scrive tuttomercatoweb.com