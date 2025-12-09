Milan Pulisic show | ora anche lui ha il suo ‘flu game’ come MJ La similitudine
L'attaccante statunitense Christian Pulisic, con una doppietta nel giro di 10', ha deciso Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, ribaltando il risultato da 2-1 a 2-3. E meno male che aveva l'influenza! Nel 1997. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Milan, Leao a rischio per la Supercoppa? Oggi gli esami ler saperne di più… Per un Pulisic show, c’è un altro Leao stop. Rafa si tocca l’inguine e lascia il campo al 31’ a Torino. Problema all’adduttore destro, oggi gli esami a cui affidare la flebile speranzell - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, le pagelle del match vinto a #Torino: #Pulisic top, #Nkunku cresce Vai su X
Pulisic show, ma si ferma Leao: Supercoppa a forte rischio - Il Milan può sorridere per la vittoria di ieri in rimonta contro il Torino che gli ha permesso di riprendersi il primo posto in classifica. Come scrive milannews.it