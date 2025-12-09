Milan Pulisic dopo il Torino | Oggi stavo molto meglio Felice di aiutare la squadra

Dopo la partita contro il Torino, Christian Pulisic ha commentato le sue condizioni e il suo ruolo nel match. Il calciatore del Milan ha espresso soddisfazione per aver contribuito alla squadra, sottolineando di sentirsi meglio e di essere felice di aiutare i compagni. Le sue parole arrivano al termine della 14ª giornata di Serie A 2025-2026.

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic dopo il Torino: “Oggi stavo molto meglio. Felice di aiutare la squadra”

Approfondisci con queste news

Entra Pulisic e il Milan cambia faccia: Torino ribaltato, i rossoneri ora comandano per 3-2 - facebook.com Vai su Facebook

#Milan a Torino con Pulisic in panchina #TorinoMilan Vai su X

Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... Riporta corrieredellosport.it