Milan Pulisic dopo il Torino | Oggi stavo molto meglio Felice di aiutare la squadra

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Torino, Christian Pulisic ha commentato le sue condizioni e il suo ruolo nel match. Il calciatore del Milan ha espresso soddisfazione per aver contribuito alla squadra, sottolineando di sentirsi meglio e di essere felice di aiutare i compagni. Le sue parole arrivano al termine della 14ª giornata di Serie A 2025-2026.

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pulisic dopo il torino oggi stavo molto meglio felice di aiutare la squadra

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic dopo il Torino: “Oggi stavo molto meglio. Felice di aiutare la squadra”

Approfondisci con queste news

milan pulisic dopo torinoMilan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pulisic Dopo Torino