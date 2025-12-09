Milan Pulisic devastante | entra e ribalta il Torino Il Diavolo spezza il tabù granata

Nel Monday Night della 14^ giornata di Serie A 2025-2026, il Milan di Allegri conquista una vittoria rocambolesca sul Torino, grazie a una prestazione decisiva di Pulisic. Da 2-0 a 2-3, la partita si è accesa in un finale emozionante, con il talento statunitense che ha ribaltato il risultato e spezzato il tabù granata.

Da 2-0 a 2-3: pazza partita il 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Torino di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri deciso da Christian Pulisic. Entrato in campo a metà ripresa, ha segnato una doppietta.

