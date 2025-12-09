Milan pronto al colpo incredibile | il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto
Il Milan si prepara a sorprendere il mercato di gennaio puntando su un nuovo attaccante proveniente dalla rivale di Serie A. Dopo le delusioni di Santiago Giménez e Christopher Nkunku, i rossoneri cercano rinforzi offensivi e potrebbero fare un colpo a sorpresa. Ecco le ultime notizie su questa possibile operazione.
Il Milan, in vista del calciomercato di gennaio, vuole un nuovo attaccante visto che è molto deluso dal rendimento di Santiago Giménez e Christopher Nkunku: si apre una clamorosa possibilità per un bomber in Serie A! Ecco le ultime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
