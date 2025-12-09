Milan parla Landucci post Torino | Questa squadra non molla mai Pulisic forte

Dopo la partita contro Torino, Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha evidenziato la determinazione della squadra e ha elogiato le qualità di Pulisic, sottolineando la forza e la resilienza del gruppo rossonero nel corso della stagione.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

