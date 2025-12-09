Milan Leao verso il rientro Gimenez vuole rimanere? Intanto spunta un nuovo nome

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 09 dicembre 2025: tra campionato e il calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao verso il rientro gimenez vuole rimanere intanto spunta un nuovo nome

© Pianetamilan.it - Milan, Leao verso il rientro. Gimenez vuole rimanere? Intanto spunta un nuovo nome

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan e Juventus vincono e rilanciano le ambizioni: Leao porta i rossoneri in vetta, Yildiz firma la doppietta che piega il Cagliari

Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio

milan leao verso rientroInfortunio Leao: l'esito degli esami strumentali, la data del rientro e il sostituto scelto da Allegri - Milan: l'esito degli esami strumentali, i tempi di recupero verso la Supercoppa e il sostituto ... Segnala assopoker.com