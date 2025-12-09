Grazie alla sua doppietta i rossoneri sono riusciti a rimontare il Torino e a rimanere in vetta alla classifica insieme al Napoli. Sette reti in nove partite a voto per lo statunitense. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, l'arma in più è Pulisic: sette gol e media di un bonus a partita per l'americano