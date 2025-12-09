Milan l' arma in più è Pulisic | sette gol e media di un bonus a partita per l' americano

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla sua doppietta i rossoneri sono riusciti a rimontare il Torino e a rimanere in vetta alla classifica insieme al Napoli. Sette reti in nove partite a voto per lo statunitense. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan l arma in pi249 232 pulisic sette gol e media di un bonus a partita per l americano

© Gazzetta.it - Milan, l'arma in più è Pulisic: sette gol e media di un bonus a partita per l'americano

Argomenti simili trattati di recente

Milan, l'arma a doppio taglio dei prestiti - La formula del prestito con diritto di riscatto va sempre più di moda sul calciomercato in tempi di crisi economica, ma il rovescio della medaglia può rivelarsi una pericolosa arma a doppio taglio. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Arma Pi249 232