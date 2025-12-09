Milan in ansia | Leao a rischio anche per la Supercoppa col Napoli
Il Milan rischia di perdere Rafael Leao anche per la semifinale di Supercoppa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Milan in ansia per Leao: oggi gli esami, quasi impossibile vederlo in Supercoppa - La felicità per la vittoria in rimonta di ieri sera contro il Torino e per il primo posto in classifica del Milan è stata rovinata dall'infortunio di Rafael Leao, costretto ... Segnala milannews.it