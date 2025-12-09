Milan febbre a 90

Il Milan torna a vincere in trasferta dopo tre anni, spezzando un tabu e rilanciando le proprie ambizioni di vertice. In una notte memorabile, i rossoneri conquistano tre punti fondamentali e salgono al secondo posto in classifica, affiancando il Napoli. Una prestazione che segna un nuovo capitolo nella stagione dei rossoneri, carichi di entusiasmo e determinazione.

In una notte sola il Milan spezza un tabù lungo tre anni, riconquista il successo in viaggio e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Non c'è Leao, uscito per infortunio prima della mezz'ora, ma all'impresa per capovolgere un risultato pesante (dallo 0 a 2 al 3 a 2) c'è bisogno del suo fuoriclasse del gol, Christian Pulisic entrato a metà ripresa e capace di rimettere in piedi una sfida segnata dalla partenza pancia a terra del granata. Prima di Pulisic, c'è l'altro leader del gruppo, Rabiot, protagonista del primo sigillo che toglie le ragnatele al suo tabellino personale e incoraggia una squadra in evidente depressione.

