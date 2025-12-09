Milan e Roma spuntate | idea Lucca per il Diavolo che libererebbe Gimenez per Gasperini
I titoli dei giornali del mattino erano tutti su di lui, giocando su quella ‘ febbre ’ che ha rischiato di compromettere la sua presenza. Benedetta Tachipirina, dirà forse Allegri: perché senza Pulisic in campo, il Milan a Torino stava perdendo 2-1. Con l’americano subentrato, a fatica, nella ripresa (“fino al giorno prima ero morto a letto” ha detto lui nel post), il Milan ha vinto 2-3. Grazie a una sua doppietta. Per l’ennesima volta in stagione, l’ex Borussia Dortmund si è rivelato decisivo. Più di quel Leao che, uscito per infortunio, a Torino non è proprio riuscito a incidere. 9 gol in 550’ stagionali, 7 gol in Serie A di cui solo 5 in cui è partito da titolare: a 27 anni si può crescere ancora e Pulisic lo sta dimostrando alla grande. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Serie A, scontro al vertice Roma–Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25, Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio
La startup che combatte il falso: da Milan e Roma ai Metallica con Lab-go i brand sono al sicuro
Nelle ultime 5 giornate la #Roma ha rallentato vistosamente: 6 punti e ben 3 sconfitte: Milan-Roma Roma-Udinese Cremonese-Roma Roma-Napoli Cagliari-Roma Non era da scudetto, rimane un avversario durissimo per chi vuole la qualificazione
Milan, l'infortunio di Leao apre l'emergenza in attacco: i tempi di recupero. Il Boca su Gimenez, spunta Castro - Rafa Leao fermato da un nuovo problema muscolare: ecco quando potrà tornare in campo. Scrive sport.virgilio.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
