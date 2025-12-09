L’idea di disputare Milan-Como a Perth l’8 febbraio sta ormai tramontando: le condizioni imposte dall’Afc e da Football Australia — niente marchio “ Serie A ” e arbitri non italiani — hanno bloccato l’operazione, riducendo al minimo le possibilità di portare la partita in Australia. Con San Siro occupato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026, il Milan è ora costretto a individuare rapidamente uno stadio alternativo sul territorio italiano. Ne parla la Gazzetta. Milan-Como, sfuma l’ipotesi Perth: i dettagli. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta: “ Milan-Como quasi certamente non si giocherà a Perth domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Milan-Como, niente Australia: dovevano utilizzare un arbitro asiatico e non potevano pubblicizzare la gara come di Serie A