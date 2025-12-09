Milan-Como in Australia si va verso il ‘no' | cosa succede ora e come può sbloccarsi la situazione
Milan-Como difficilmente si giocherà in Australia: l’ipotesi Perth è frenata da vincoli dell'Asian Football Confederation e della Football Australia. Il club rossonero ora valuta uno stadio alternativo in Italia, vista l’indisponibilità dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio
Milan-Como in Australia? Il commissario UE: “Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa”
Dopo l'umiliazione contro il Como e la pesante sconfitta di Lecce, il Torino di Baroni affronterà questa sera il Milan di Allegri, attualmente a quota ventotto punti, in una gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A.
De Siervo: "Milan-Como a Perth progetto innovativo: piccolo sacrificio per un grande risultato"
Milan-Como di campionato a Perth, si va verso il no - L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. Si legge su msn.com