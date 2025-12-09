Milan-Como in Australia si va verso il &#8216;no' | cosa succede ora e come può sbloccarsi la situazione

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Como difficilmente si giocherà in Australia: l’ipotesi Perth è frenata da vincoli dell'Asian Football Confederation e della Football Australia. Il club rossonero ora valuta uno stadio alternativo in Italia, vista l’indisponibilità dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

milan como australia versoMilan-Como di campionato a Perth, si va verso il no - L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. Si legge su msn.com

