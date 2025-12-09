Dopo annunci trionfali, pubblicità e promozione dell’evento, la sfida tra Milan e Como di febbraio non si giocherà con molta probabilità a Perth, in Australia. Manca ancora l’ufficialità ma – come riportato da La Gazzetta dello Sport – la direzione è quella. Nonostante il via libera, molto poco entusiasta per usare un eufemismo, da parte della Uefa, in Lega Calcio non era ancora arrivata l’autorizzazione della Federcalcio australiana e soprattutto della Confederazione asiatica. Ora sarebbe arrivata, ma alle loro condizioni. Per il match – che vale 12 milioni sonanti, 4 per l’organizzazione dell’evento, gli altri 8 per le casse dei club coinvolti (e della Lega) – l ‘Asian Football Confederation e Football Australia hanno infatti posto delle condizioni molto stringenti: la sfida non sarebbe pubblicizzata come un match di Serie A e a dirigere l’incontro ci sarebbe un team di arbitri dell’Afc e non della Can, federazione italiana degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti”