milan como di campionato a perth si va verso il no

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. La Fifa è l'unica istituzione in questo momento in grado di sbloccare la situazione, ma le possibilità sono basse. Il Milan dovrà trovare una soluzione in Italia tra gli stadi non occupati in quel week end e vicini a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

