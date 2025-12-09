Milan-Como di campionato a Perth si va verso il no
L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. La Fifa è l'unica istituzione in questo momento in grado di sbloccare la situazione, ma le possibilità sono basse. Il Milan dovrà trovare una soluzione in Italia tra gli stadi non occupati in quel week end e vicini a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dopo l'umiliazione contro il Como e la pesante sconfitta di Lecce, il Torino di Baroni affronterà questa sera il Milan di Allegri, attualmente a quota ventotto punti, in una gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A.
Milan-Como di campionato a Perth, si va verso il no - L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani.
