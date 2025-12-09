Milan Como a Perth? Allegri mette fretta alla FIFA | ecco quando arriva la decisione definitiva

Milan Como in Australia? Il tecnico rossonero Max Allegri mette fretta alla FIFA: quando arriva la decisione Il progetto di far disputare l’incontro di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, è ormai alle strette e la decisione definitiva è imminente. La Lega Serie A ha formalmente sollecitato la FIFA per ottenere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

