Milan Como a Perth? Allegri mette fretta alla FIFA | ecco quando arriva la decisione definitiva
Milan Como in Australia? Il tecnico rossonero Max Allegri mette fretta alla FIFA: quando arriva la decisione Il progetto di far disputare l'incontro di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, è ormai alle strette e la decisione definitiva è imminente. La Lega Serie A ha formalmente sollecitato la FIFA per ottenere .
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio
Milan-Como in Australia? Il commissario UE: “Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa”
Milan Como a Perth L'Australia si allontana sempre di più Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, AFC e Football Australia avevano dato l'ok, ma con condizioni rigidissime: niente marchio Serie A e arbitri non italiani ? Così tutto si è bloccato.
Dopo il no a Perth (quasi sicuro) per #Milan- #Como di febbraio, cresce l'ipotesi che il match possa giocarsi a San Siro alla prima data utile.
SKY - Milan-Como a Perth, sempre più pessimismo: tutti i dettagli e le alternative - Como a Perth, in Australia, a causa della concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina che si terrà a San Siro ...
