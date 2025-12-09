Milan ‘Capitan America’ castiga il Torino | doppietta di Pulisic e primo posto in Serie A

Il Monday Night della 14^ giornata di Serie A ha regalato una partita emozionante tra Torino e Milan, con un finale sorprendente. Dopo un inizio favorevole ai granata, il Milan ha ribaltato il risultato grazie a una doppietta di Christian Pulisic, conquistando il primo posto in classifica. Una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

Da 2-0 a 2-3: pazza partita il 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Torino di Marco Baroni e il Milan di Massimiliano Allegri deciso da Christian Pulisic. Entrato in campo a metà ripresa, ha segnato una doppietta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ‘Capitan America’ castiga il Torino: doppietta di Pulisic e primo posto in Serie A

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Doppietta di Capitan America, il #Milan la ribalta. Ieri aveva 39 di febbre, oggi due gol in pochi minuti. #Pulisic - facebook.com Vai su Facebook

Hanno comprato un grande centravanti a Max Allegri: il paracetamolo. Pulisic ieri sera era a letto con la febbre alta e mezzo Milan con la testa faceva segno di no, non ce la fa, vediamo domani ma non è quasi possibile. E invece rieccolo, Capitan America Bia Vai su X

Milan, il derby è una lezione di corto muso: Pulisic castiga l’Inter, Maignan è Magic Mike - 2 dalla Roma in coabitazione con il Napoli – ma l’Inter si mangia le mani per le troppe occasioni sbagliate. Lo riporta msn.com