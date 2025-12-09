Milan Allegri torna da Torino con quattro certezze in più
La squadra rossonera ha le idee più chiare sul peso specifico dei giocatori e sulle gerarchie in alcune zone del campo. Ricci e Bartesaghi sono cresciuti ancora, Loftus-Cheek ha bisogno solo di continuità e pure Nkunku. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
Pronostico Milan-Pisa: Allegri può consolidare la vetta
Pagina 2 | Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... Riporta corrieredellosport.it
