Milan | a Gennaio serve un centrale nel mirino due difensori del Sassuolo

Si avvicina la fase decisiva della stagione, quella che precede l'inizio dell'inverno e quindi le battute finali di un campionato ad oggi molto competitivo e dalla classifica estremamente corta. La volontà dei rossoneri è certamente quella di continuare a competere ai massimi livelli e la sua realizzazione dipende molto dagli interventi che si faranno durante la sessione invernale di calciomercato. Gennaio è infatti sinonimo di trattative volte a rinforzare la rosa e il Milan riflette sui colpi da effettuare in difesa. Con una stagione ancora lunga e un numero esiguo di centrali pronti, su cui fare affidamento, è necessario ricorrere a dei rinforzi.