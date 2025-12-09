Milan | a Gennaio serve un centrale nel mirino due difensori del Sassuolo
Si avvicina la fase decisiva della stagione, quella che precede l’inizio dell’inverno e quindi le battute finali di un campionato ad oggi molto competitivo e dalla classifica estremamente corta. La volontà dei rossoneri è certamente quella di continuare a competere ai massimi livelli e la sua realizzazione dipende molto dagli interventi che si faranno durante la sessione invernale di calciomercato. Gennaio è infatti sinonimo di trattative volte a rinforzare la rosa e il Milan riflette sui colpi da effettuare in difesa. Con una stagione ancora lunga e un numero esiguo di centrali pronti, su cui fare affidamento, è necessario ricorrere a dei rinforzi. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Di Stefano sul mercato Milan: «Serve un bomber come lui» - Di Stefano, noto giornalista, ha commentato le possibili mosse del club rossonero in vista di gennaio: difensore top e bomber alla Vlahovic L’atmosfera positiva generata dai recenti risultati, culmina ... milannews24.com scrive
