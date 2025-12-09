Migranti Piantedosi | Sempre puntato sul controllo delle frontiere esterne – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2025 "L'accordo raggiunto in Consiglio UE consente finalmente di costruire un sistema europeo per i rimpatri realmente efficace, grazie alla lista comune dei Paesi d’origine sicuri, alla riforma del concetto di Paese terzo sicuro e alla possibilità di applicare procedure accelerate di frontiera senza che i ricorsi sospendano automaticamente le decisioni di rimpatrio. L'Italia ha sempre puntato sul controllo delle frontiere esterne", lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

