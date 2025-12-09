Migranti Piantedosi | Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l' Ue – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2025 "I centri in Albania, sono stati ripetutamente frenati da ricorsi e contestazioni legali che ne hanno ridimensionato lo scopo originario. Con il nuovo regolamento europeo, però, si ricandidano ad essere attivi su tutte le funzioni per cui erano stati concepiti” e possono ora diventare il primo esempio di return hub previsto dalle norme UE", lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Morti annegati nel porto di Livorno, la tragedia dei migranti arriva in Parlamento: "Il ministro Piantedosi faccia chiarezza"

Migranti, illegittimo il fermo di Piantedosi a Mediterranea. Fratoianni: “Governare non è violare la legge”

Migranti, Piantedosi: ” Flussi sono sfida delicata ma anche opportunità”

migranti piantedosi centri albaniaMigranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue - (Agenzia Vista) Bruxelles, 08 dicembre 2025 "I centri in Albania, sono stati ripetutamente frenati da ricorsi e contestazioni legali che ne hanno ridimensionato lo scopo originario. Lo riporta msn.com