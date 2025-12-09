Migranti | Orfini ' Ue non sdogana centri Albania sono più grande fallimento Meloni'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Il nuovo accordo sulle politiche migratorie non può stravolgere i principi del diritto d'asilo. Le modifiche approvate a livello Ue non rimuovono questo limite e non legittimano operazioni che restano in evidente contrasto con i fondamenti del diritto internazionale”. Lo dichiara il deputato democratico, Matteo Orfini. E sulla parole del ministro Matteo Piantedosi aggiunge: “Presentare questo accordo come la soluzione che sblocca e sdogana i centri in Albania è semplicemente fuorviante. Quei centri non potranno funzionare nemmeno dopo l'intesa europea: restano uno dei più grandi fallimenti del governo Meloni, uno spreco inaudito di denaro pubblico per strutture destinate a rimanere sottoutilizzate e inutili. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti: Orfini, 'Ue non sdogana centri Albania, sono più grande fallimento Meloni'

