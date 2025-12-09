Migranti la via italiana promossa da Bruxelles | si agli accordi extra-Ue Piantedosi | una svolta

Ilmessaggero.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea promuove una nuova strategia sui migranti, con Bruxelles che sostiene accordi extra-Ue e l'apertura di hub di rimpatrio all'estero. Questa svolta rappresenta un cambiamento nelle politiche migratorie, con il governo italiano e il ministro Piantedosi che evidenziano una stretta e una rinnovata attenzione alla gestione dei flussi migratori.

Prende forma la stretta dell'Ue sui migranti. Dalla possibilità di aprire hub di rimpatrio all?estero, rilanciando e ampliando così il modello dei centri italiani in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

