Il tempo è galantuomo. La Ue capovolge la bocciatura dai parte dei giudici del piano migranti italiano dando il via libero al nuovo regolamento sui paesi sicuri e alla stretta sui rimpatri degli immigrati irregolari. Si prevede quindi la creazione di hub fuori dall’Unione europea. Due decisioni che potrebbero sbloccare i centri in Albania, frutto dell’accordo Roma-Tirana. Parallelamente, i ministri degli Esteri dell’Unione hanno deciso le cifre della solidarietà con i Paesi di primo arrivo per il 2026. A Italia, Spagna, Grecia e Cipro dovranno essere garantiti 21 mila ricollocamenti o 420 milioni di euro di contributi finanziari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la Ue dà ragione all’Italia e Ilaria Salis schiuma: “Un salto di qualità razzista e autoritario”