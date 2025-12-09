Migranti la Ue dà ragione all’Italia e Ilaria Salis schiuma | Un salto di qualità razzista e autoritario
Il tempo è galantuomo. La Ue capovolge la bocciatura dai parte dei giudici del piano migranti italiano dando il via libera al nuovo regolamento sui paesi sicuri e alla stretta sui rimpatri degli immigrati irregolari. Si prevede quindi la creazione di hub fuori dall'Unione europea. Due decisioni che potrebbero sbloccare i centri in Albania, frutto dell'accordo Roma-Tirana. Parallelamente, i ministri degli Esteri dell'Unione hanno deciso le cifre della solidarietà con i Paesi di primo arrivo per il 2026. A Italia, Spagna, Grecia e Cipro dovranno essere garantiti 21 mila ricollocamenti o 420 milioni di euro di contributi finanziari.
Si trombazza vittoriosi sulle "nuove regole" europee sui migranti. Ma, a parte che manca ancora il voto del Parlamento europeo, sfugge che lo strombazzamento certifica che avevano ragione i giudici italiani ed europei a bocciare il Modello Albania: violava le
Il proprietario di X invoca la sparizione dell'Unione europea, irritato dalla multa da 120 milioni. Da Orbán a Wilders, la galassia Maga in Europa gli dà ragione, dopo essere stata investita dalla Casa Bianca del compito di "salvare la civiltà europea" dai migranti
Migranti, la Corte Ue dà ragione al tribunale di Bologna: «Tocca ai giudici valutare i Paesi sicuri» - Lo Stato italiano può stilare una lista di Paesi sicuri e rifiutare le richieste di protezione internazionale ai cittadini di quei Paesi oltre a rimpatriarli, ma per le norme europee uno Stato membro ...
