Migranti la svolta Ue su rimpatri e Paesi sicuri | cosa cambia adesso
L’Unione europea ha raggiunto un nuovo accordo sulla gestione dei migranti, introducendo importanti modifiche alle norme sui rimpatri, i Paesi di origine sicuri e il concetto di Paesi terzi sicuri. Le novità riguardano anche il meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee.
(Adnkronos) – L’Unione europea cambia registro sulla gestione dell’immigrazione. I ministri dell’Interno dell’Ue hanno trovato a Bruxelles un accordo sulla posizione negoziale del Consiglio su un rilevante pacchetto di norme: il regolamento Ue sui rimpatri, quello sui Paesi di origine sicuri, la modifica del concetto di Paesi terzi sicuri e il cosiddetto ‘solidarity pool’, gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
