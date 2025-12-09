Migranti la svolta Ue su rimpatri e Paesi sicuri | cosa cambia adesso

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea ha raggiunto un nuovo accordo sulla gestione dei migranti, introducendo importanti modifiche alle norme sui rimpatri, i Paesi di origine sicuri e il concetto di Paesi terzi sicuri. Le novità riguardano anche il meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee.

(Adnkronos) – L’Unione europea cambia registro sulla gestione dell’immigrazione. I ministri dell’Interno dell’Ue hanno trovato a Bruxelles un accordo sulla posizione negoziale del Consiglio su un rilevante pacchetto di norme: il regolamento Ue sui rimpatri, quello sui Paesi di origine sicuri, la modifica del concetto di Paesi terzi sicuri e il cosiddetto ‘solidarity pool’, gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

migranti la svolta ue su rimpatri e paesi sicuri cosa cambia adesso

© Ildifforme.it - Migranti, la svolta Ue su rimpatri e Paesi sicuri: cosa cambia adesso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

migranti svolta ue rimpatriMigranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Svolta Ue Rimpatri