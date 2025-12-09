Migranti Consiglio Ue approva nuovo regolamento | rimpatri accelerati e hub nei Paesi Terzi Sicuri archiviate regole di Dublino

Il Consiglio Ue ha approvato un nuovo regolamento sulle politiche migratorie, introducendo rimpatri accelerati, hub nei Paesi Terzi Sicuri e l'archiviazione delle regole di Dublino. Questa decisione rappresenta una svolta significativa verso politiche più restrittive in tutta l'Unione Europea.

