Migliori panettoni supermercato 2025 | classifica Altroconsumo vince Coop
A Como come in tutta la Lombardia il panettone non è solo un dolce: è un simbolo di festa, un rito che torna sulle tavole ogni dicembre. Tra offerte sempre più numerose nei supermercati, scegliere quello giusto non è semplice.Per aiutare i consumatori nella scelta, Altroconsumo ha testato dodici. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Gustus, la FIPGC premia i migliori panettoni del mondo 2025
Pirro torna sul podio dei panettoni classici migliori al mondo: è secondo
I migliori panettoni artigianali (emergenti) secondo il Gambero Rosso
Migliori panettoni da supermercato 2025: la classifica del Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X
Quali sono i migliori panettoni da supermercato 2025? Ecco la classifica del Gambero Rosso dopo un blind test con maestri pasticceri. - facebook.com Vai su Facebook
