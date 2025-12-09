Migliori panettoni supermercato 2025 | classifica Altroconsumo vince Coop

A Como come in tutta la Lombardia il panettone non è solo un dolce: è un simbolo di festa, un rito che torna sulle tavole ogni dicembre. Tra offerte sempre più numerose nei supermercati, scegliere quello giusto non è semplice.Per aiutare i consumatori nella scelta, Altroconsumo ha testato dodici. 🔗 Leggi su Quicomo.it