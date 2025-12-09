Migliori DNS per Velocità e Privacy | Lista Indirizzi

Una connessione internet lenta o instabile non dipende sempre dal gestore telefonico o dalla distanza dalla cabina. Spesso il vero responsabile è il server DNS (Domain Name System), il "traduttore" che converte i nomi dei siti web in indirizzi numerici. I server preimpostati dai provider italiani (TIM, Vodafone, WindTre, ecc.) soffrono spesso di latenza elevata e applicano filtri sempre più stringenti che impediscono l'accesso a portali di informazione, librerie digitali o siti di streaming, talvolta bloccando erroneamente anche risorse legittime. Modificare questi parametri permette di aggirare le censure, migliorare la reattività del caricamento pagina e impedire che il fornitore di servizi profili le abitudini di navigazione per vendere i dati a terzi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net