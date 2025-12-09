Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2

annuncio della seconda stagione di Medalist: un ritorno atteso per l’inverno 2026. Nel contesto di un anno straordinario per l’animazione giapponese nel 2025, la serie Medalist ha conquistato un ruolo di rilievo tra i titoli meno pubblicizzati ma di grande impatto. Realizzata dallo studio ENGI, questa produzione ha attirato l’attenzione di un pubblico appassionato grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai personaggi ben caratterizzati. A distanza di mesi dalla prima stagione, è stato ufficialmente confermato il ritorno di Medalist con un nuovo capitolo programmato per l’inverno 2026, accompagnato da un trailer che anticipa le emozioni e i protagonisti della prossima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2

I migliori anime crime

