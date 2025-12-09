Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio della seconda stagione di Medalist: un ritorno atteso per l’inverno 2026. Nel contesto di un anno straordinario per l’animazione giapponese nel 2025, la serie Medalist ha conquistato un ruolo di rilievo tra i titoli meno pubblicizzati ma di grande impatto. Realizzata dallo studio ENGI, questa produzione ha attirato l’attenzione di un pubblico appassionato grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai personaggi ben caratterizzati. A distanza di mesi dalla prima stagione, è stato ufficialmente confermato il ritorno di Medalist con un nuovo capitolo programmato per l’inverno 2026, accompagnato da un trailer che anticipa le emozioni e i protagonisti della prossima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

migliori anime underdog 2025 torna con grandi novit224 per la stagione 2

© Jumptheshark.it - Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2

I 10 migliori episodi iniziali di anime

Anime migliori di naruto da non perdere

Anime migliori di jujutsu kaisen da non perdere

migliori anime underdog 2025La classifica dei 10 migliori anime che hanno segnato l'ultimo decennio - Una panoramica degli anime che hanno ridefinito l'animazione giapponese nell'ultimo decennio, tra innovazione e successo globale nel mondo. Come scrive anime.everyeye.it