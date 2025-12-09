Migliora la qualità dell’aria domani niente misure emergenziali
A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani, mercoledì 10 dicembre, non sono più previste le misure emergenziali per la qualità dell’aria. Il prossimo bollettino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
