Migliora la qualità dell'aria domani niente misure emergenziali

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani, mercoledì 10 dicembre, non sono più previste le misure emergenziali per la qualità dell'aria.

