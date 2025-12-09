Migliora il cacciatore che si è ferito da solo Ma sui social si scatena l’odio degli animalisti | Dovevi morire

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente occorso a un cacciatore di 53 anni a Lugliano ha suscitato reazioni contrastanti sui social, tra chi esprime solidarietà e chi alimenta l’odio degli animalisti. Dopo le prime cure, le condizioni dell’uomo migliorano, ma il dibattito acceso sulla vicenda evidenzia tensioni e opinioni divergenti sulla caccia e il rispetto per la vita animale.

Lucca, 9 dicembre 2025 – Migliorano le condizioni del cacciatore di 53 anni abitante a Lugliano rimasto gravemente ferito domenica mattina alla Croce di Brancoli durante una battuta al cinghiale. L’uomo, operato d’urgenza all’addome all’ospedale di Cisanello, è ora fuori pericolo e le sue condizioni sono definite stabili dai medici. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, mentre partecipava come “battitore“ con il suo cane alla caccia al cinghiale, domenica mattina verso le 10 il 53enne improvvisamente era caduto e aveva fatto partire accidentalmente i due colpi della sua doppietta a canne mozze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliora il cacciatore che si è ferito da solo. Ma sui social si scatena l’odio degli animalisti: “Dovevi morire”

