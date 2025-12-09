Miglior medical drama dell’anno da non perdere

analisi di un innovativo medical drama: tra emozione e narrazione coinvolgente. Il panorama delle serie televisive dedicate al mondo medico è stato caratterizzato negli ultimi decenni da grandi successi come ER e Grey’s Anatomy, che hanno definito canoni e linguaggi specifici del genere. Ogni tanto emergono produzioni in grado di sorprendere e rinnovare queste atmosfere consolidando un proprio spazio di interesse nel pubblico. Una di queste è Doc, approdata senza molta pubblicità su Netflix, ma capace di conquistare un vasto pubblico con una quantità impressionante di visualizzazioni in breve tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

