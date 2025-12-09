Midtjylland-Genk Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Midtjylland e Genk, valido per l'Europa League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, si preannuncia una sfida interessante tra due squadre sorprendenti: i danesi, seconde nel gruppo, e i belgi, in cerca di riscatto. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici per un incontro ricco di suspense.

Due delle grandi sorprese di questa Europa League sono i danesi del Midtjylland e i belgi del Genk, rispettivamente seconda e nona forza del raggruppamento. Gli Ulvene hanno interrotto la loro splendida run europea con il KO dell’Olimpico, ma si mantengono pure in campionato a ridosso del sorprendente Aarhus capolista. Ottimo ad oggi il lavoro di mister Tullberg, tornato in Danimarca dopo aver fatto tutta la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

