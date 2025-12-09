Midtjylland-Genk Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Midtjylland e Genk, valido per l'Europa League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, si preannuncia una sfida interessante tra due squadre sorprendenti: i danesi, seconde nel gruppo, e i belgi, in cerca di riscatto. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici per un incontro ricco di suspense.

Due delle grandi sorprese di questa Europa League sono i danesi del Midtjylland e i belgi del Genk, rispettivamente seconda e nona forza del raggruppamento. Gli Ulvene hanno interrotto la loro splendida run europea con il KO dell'Olimpico, ma si mantengono pure in campionato a ridosso del sorprendente Aarhus capolista. Ottimo ad oggi il lavoro di mister Tullberg, tornato in Danimarca dopo aver fatto tutta la

Il Midtjylland è stato fondato nel 1999 dalla fusione tra Ikast FS e Herning Fremad. Essendo un club con soli 26 anni di vita, ha avuto un approccio moderno sin da subito, staccato dalle tradizioni. Inizia nel secondo livello del calcio danese, viene promosso

