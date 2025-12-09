Midtjylland-Genk Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Due delle grandi sorprese di questa Europa League sono i danesi del Midtjylland e i belgi del Genk, rispettivamente seconda e nona forza del raggruppamento. Gli Ulvene hanno interrotto la loro splendida run europea con il KO dell’Olimpico, ma si mantengono pure in campionato a ridosso del sorprendente Aarhus capolista. Ottimo ad oggi il lavoro di mister Tullberg, tornato in Danimarca dopo aver fatto tutta la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
27.11.2025, AS Roma vs Midtjylland, Curva Sud Roma's message in today's match vs. Midtjylland in the Europa League. "In tough times real brothers stand by your side" "Thank you Gate13 Thank you Frente Atlético" - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Midtjylland, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Lo riporta sport.sky.it
