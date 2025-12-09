Microsoft Flight Simulator 2024 è stata Sony a chiedere a Microsoft di portare il gioco su PS5
Microsoft Flight Simulator 2024 arriva su PS5, segnando un'importante svolta strategica per Xbox e Sony. Dopo una trattativa inaspettata, il celebre simulatore di volo si prepara a raggiungere nuovi utenti su PlayStation, ampliando così il suo pubblico e dimostrando un approccio più aperto e collaborativo nel panorama videoludico.
Microsoft Flight Simulator 2024 approda su PS5 dopo una trattativa tanto sorprendente quanto rivelatrice del nuovo corso strategico di Xbox. Non è stata Microsoft a voler portare il suo storico simulatore sulla console Sony: al contrario, l’idea iniziale di Jorg Neumann venne respinta dai vertici Xbox, nonostante la tecnologia “thin client” avesse finalmente aperto le porte a nuove piattaforme. L’interesse è arrivato successivamente proprio da Sony, che ha chiesto direttamente una versione PlayStation 5, convincendo così Microsoft a riconsiderare la proposta. L’episodio mostra chiaramente come si sia evoluta la filosofia dell’ecosistema Xbox, sempre più orientato alla distribuzione multipiattaforma. 🔗 Leggi su Game-experience.it
