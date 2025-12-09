Michieletto racconta | Ecco da dove nasce la mia passione per l’Inter c’è un giocatore nerazzurro che vedrei bene come pallavolista
Il pallavolista e noto tifoso interista, Alessandro Michieletto, ha raccontato da dove nasce la sua passione per l'Inter. Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, il pallavolista Alessandro Michieletto ha parlato così dell' Inter, la sua squadra del cuore. EMOZIONI – « Fa un certo effetto, noi non siamo abituati. Noi giochiamo in palazzetti dove al massimo sono 15mila persone, allo stadio sono 70mila. Dalla TV non ti rendi conto, c'è stata una bolgia; è stata un'emozione unica, chissà quando ricapiterà un'occasione così. Ho ancora la pelle d'oca a ripensare a quando Javier Zanetti mi ha consegnato la maglia, ci fa pensare ancora di più a quanto di buono abbiamo fatto con la Nazionale.
Alessandro Michieletto, schiacciatore della Trentino Volley campione del mondo con la Nazionale di Ferdinando De Giorgi, racconta la sua fede interista per un'intervista rilasciata a Radio TV Serie A
