Michele Placido stregato da Giorgia Meloni la confessione ad Atreju sul primo incontro | Quando lo dissi mi diedero del fascista – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche Michele Placido tra i fan di Giorgia Meloni. E non da oggi. L’attore e regista ha fatto outing sulle sue preferenze politiche non da un luogo qualsiasi, ma da Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Senza rinunciare a punzecchiare tutti quei suoi colleghi de sinistra pronti a urlare allo spettro del fascismo di fronte al successo della destra oggi al governo. Placido lo fa raccontando un aneddoto di qualche anno fa, quando FdI era ancora all’opposizione, sì, ma già in evidente crescita. «Eravamo al 7-8%», racconta Placido dal palco usando un eloquente plurale. «Dopo una cena pre-natalizia, di questi tempi, a casa con artisti e non solo, a un certo punto dico: “Oh, ma avete visto sta Meloni? È arrivata all’8%. 🔗 Leggi su Open.online

