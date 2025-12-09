Michele Placido stregato da Giorgia Meloni la confessione ad Atreju sul primo incontro | Quando lo dissi mi diedero del fascista – Il video
C’è anche Michele Placido tra i fan di Giorgia Meloni. E non da oggi. L’attore e regista ha fatto outing sulle sue preferenze politiche non da un luogo qualsiasi, ma da Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Senza rinunciare a punzecchiare tutti quei suoi colleghi de sinistra pronti a urlare allo spettro del fascismo di fronte al successo della destra oggi al governo. Placido lo fa raccontando un aneddoto di qualche anno fa, quando FdI era ancora all’opposizione, sì, ma già in evidente crescita. «Eravamo al 7-8%», racconta Placido dal palco usando un eloquente plurale. «Dopo una cena pre-natalizia, di questi tempi, a casa con artisti e non solo, a un certo punto dico: “Oh, ma avete visto sta Meloni? È arrivata all’8%. 🔗 Leggi su Open.online
Due giorni di studi sull’invecchiamento con uno sguardo al cinema: ospiti Michele Placido e Federica Luna Vincenti
Claudio Baglioni in concerto, Michele Placido al teatro Pirandello e musiche da film con orchestra: cosa fare nel weekend
Michele Placido porta la serie tv su Livatino nei luoghi della sua vita: tutto pronto per le riprese
#acerra, al via il #festival della commedia: a #michele placido le chiavi della casa del cinema Vai su X
Una delle voci più autorevoli del cinema e del teatro italiano arriva al Palazzo dei Congressi per un appuntamento unico nel calendario di Taormina Christmas Dream. Il 21 dicembre, alle 21:00, Michele Placido condurrà il pubblico in un viaggio emozionante t - facebook.com Vai su Facebook
