Michele Placido ad Atreju | Dissi che politici come Meloni in Italia non ci sono mi diedero del fascista – Video

Michele Placido racconta la sua esperienza politica e le opinioni su Giorgia Meloni, evidenziando come il suo supporto per la leader di Fratelli d'Italia abbia suscitato reazioni contrastanti nel mondo dello spettacolo e della politica. In un video, l’attore condivide i suoi pensieri sulla libertà di espressione e sui cambiamenti delle sue convinzioni nel tempo.

"La simpatia che ho per Meloni è nata anni fa, quando lei stava al 3%. Mi costò amici e artisti. Ma io sono libero di andare dove voglio". Lo ha detto l'attore e regista Michele Placido, ospite ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. "Qualche anno dopo era al 7-8%, a una cena pre-natalizia con alcuni artisti dissi 'oh, ma avete visto 'sta Meloni? Politici così in Italia non ci sono'. Una certa persona mi guarda e mi urla 'fascista' decine di volte".