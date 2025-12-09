Michele Placido ad Atreju | Dissi che politici come Meloni in Italia non ci sono mi diedero del fascista – Video
Michele Placido racconta la sua esperienza politica e le opinioni su Giorgia Meloni, evidenziando come il suo supporto per la leader di Fratelli d'Italia abbia suscitato reazioni contrastanti nel mondo dello spettacolo e della politica. In un video, l’attore condivide i suoi pensieri sulla libertà di espressione e sui cambiamenti delle sue convinzioni nel tempo.
“La simpatia che ho per Meloni è nata anni fa, quando lei stava al 3%. Mi costò amici e artisti. Ma io sono libero di andare dove voglio”. Lo ha detto l’attore e regista Michele Placido, ospite ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. “Qualche anno dopo era al 7-8%, a una cena pre-natalizia con alcuni artisti dissi ‘oh, ma avete visto ‘sta Meloni? Politici così in Italia non ci sono’. Una certa persona mi guarda e mi urla ‘fascista’ decine di volte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
