Michele Placido ad Atreju | A cena prenatalizia con artisti nominai Meloni Mi gridarono fascista – Il video
Michele Placido ricorda una cena prenatalizia con artisti, durante la quale ha commentato l'ascesa di Meloni, suscitando reazioni e commenti tra i presenti. L'episodio, documentato in un video, rivela il suo punto di vista e le tensioni emerse durante l'incontro a Roma.
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Anni fa diedi una cena prenatalizia con degli artisti. A un certo punto dico 'Oh, avete visto sta Meloni? È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Uno degli invitati mi guarda e mi urla 'fascista, fascista, fascista' decine di volte", così Michele Placido ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Due giorni di studi sull’invecchiamento con uno sguardo al cinema: ospiti Michele Placido e Federica Luna Vincenti
Claudio Baglioni in concerto, Michele Placido al teatro Pirandello e musiche da film con orchestra: cosa fare nel weekend
Michele Placido porta la serie tv su Livatino nei luoghi della sua vita: tutto pronto per le riprese
#acerra, al via il #festival della commedia: a #michele placido le chiavi della casa del cinema Vai su X
Una delle voci più autorevoli del cinema e del teatro italiano arriva al Palazzo dei Congressi per un appuntamento unico nel calendario di Taormina Christmas Dream. Il 21 dicembre, alle 21:00, Michele Placido condurrà il pubblico in un viaggio emozionante t - facebook.com Vai su Facebook
