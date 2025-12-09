Michele Placido ad Atreju | A cena prenatalizia con artisti nominai Meloni Mi gridarono fascista – Il video

Michele Placido ricorda una cena prenatalizia con artisti, durante la quale ha commentato l'ascesa di Meloni, suscitando reazioni e commenti tra i presenti. L'episodio, documentato in un video, rivela il suo punto di vista e le tensioni emerse durante l'incontro a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Anni fa diedi una cena prenatalizia con degli artisti. A un certo punto dico 'Oh, avete visto sta Meloni? È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Uno degli invitati mi guarda e mi urla 'fascista, fascista, fascista' decine di volte", così Michele Placido ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

