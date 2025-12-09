Michelangelo Security Dome di Leonardo | primo importante risultato con test di difesa aerea in Italia

A meno di dieci giorni dal lancio del suo sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Security Dome, Leonardo conferma sul campo l’eccellenza tecnologica nell’ambito della Sensoristica Radar per la Difesa Aerea e Missilistica, uno dei pillar del Dome Italiano. Il 3 dicembre è stato completato il primo lancio di qualifica del sistema missilistico SampT Ng italiano dotato del Sensore Radar di ultimissima generazione Leonardo Kronos Grand Mobile High Power. Questo Sensore Radar, basato su architettura Aesa multifunzionale a scansione elettronica e dotato delle più avanzate tecnologie richieste da tale capacità, ha confermato le sue eccellenti performance tracciando il target e guidando il missile all’intercetto a una distanza mai registrata prima con il sistema Eurosam SampT nel corso di attività dimostrative in ambito terrestre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

