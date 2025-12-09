Mia moglie sogna una cosa a tre con me e il suo amico gay | li eccita costringermi a subire sesso orale da lui

Un lettore anonimo condivide un'esperienza intrigante e complessa: sua moglie desidera un confronto a tre con lui e il suo amico gay, coinvolgendo anche scene di sesso orale. Questa testimonianza apre uno sguardo su dinamiche di coppia particolari e desideri non convenzionali, suscitando domande e riflessioni sulla comunicazione e i limiti nelle relazioni.

«Mia moglie vorrebbe fare un'esperienza a tre con me e il suo amico gay». Il racconto di un lettore anonimo ha catturato la nostra curiosità. La psicologa Rosamaria Spina ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Mia moglie sogna una cosa a tre con me e il suo amico gay: li eccita costringermi a subire sesso orale da lui»

Altre letture consigliate

Tenuta Nicotiria. . Primo ballo da marito e moglie.. • • • Tenuta Nicotiria ••• La location da sogno per i tuoi eventi #tenutanicotiria #matrimonio #wedding #nicotera #calabria #location #salaricevimenti #calabriasposi #weddingday #weddinginspiration - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Magnini contro giuria di Ballando: “Attaccata mia moglie Giorgia Palmas”/ Chi e cosa hanno detto - Filippo Magnini contro giuria di Ballando: "Attaccata mia moglie Giorgia Palmas" Chi e cosa hanno detto? ilsussidiario.net scrive