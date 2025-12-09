Mia figlia mi ha supplicato di non fare la parodia del semestre filtro | ora studia all’estero ed è felice

Una madre condivide la storia della figlia, che ha deciso di studiare Medicina all'estero, evitando il sistema del semestre filtro in Italia. Ora la ragazza è felice e felice della sua scelta, lasciando trapelare un senso di nostalgia e riflessione sul valore delle opportunità offerte dall’estero rispetto al sistema italiano.

