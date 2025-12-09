Mi sono diplomato Perito Conciario
Dopo aver conseguito il diploma di Perito Conciario, sono entusiasta di aver raggiunto questo traguardo nel settore del pellame. Ogni fine settimana, mi reco nel distretto specializzato nella lavorazione della pelle di daino, un'esperienza che mi permette di approfondire le mie competenze e vivere appieno la passione per questa arte.
Come esperto di pellame, sono molto contento di esserlo. Mi reco al distretto che lavora la pelle di daino, ogni fine settimana. Ho imparato moltissimo nella concia. Al punto da aver acquisito il d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
CHI SIAMO: IL PIU “VECCHIO” DEI FRATELLI MA NON MI SENTO PER NIENTE VECCHIO! DA SEMPRE SONO APPASSIONATO DI PITTURA, MUSICA E SPORT E MI SONO DIPLOMATO IN GRAFICA PUBBLICITARIA PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONAL - facebook.com Vai su Facebook