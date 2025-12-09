“Sono ancora in fase di riflessione. Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla”. A distanza di tre mesi dallo sfogo in diretta dopo la delusione in semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica, Marcell Jacobs non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Quel giorno aveva dichiarato: “Non so se continuerò a correre”. E oggi – nel corso di un’intervista a La Stampa – conferma: “ Mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Non sento il richiamo della pista, zero. Questo un po’ mi preoccupa”. “La Fidal? Mi sento preso in giro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento preso in giro, non interesso alla Fidal. C’è invidia incredibile”: il duro sfogo di Jacobs