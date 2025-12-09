Mi hanno violentata fuori dalla metro | ragazza di 23 anni bloccata in strada da tre uomini

Today.it | 9 dic 2025

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato scorso vicino la fermata metro Jonio, a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti.L'aggressione in piena notteL'allarme è scattato intorno alle 3. 🔗 Leggi su Today.it

