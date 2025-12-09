Un anno sempre sulla cresta dell’onda per Olly dalla vittoria al Festival di Sanremo all’Ippodromo di Milano e poi il tour tutto sold out e le prossime tre date a casa “sua” allo Stadio Luigi Ferraris di Genova (18, 20 e 21 giugno 2026) per poi chiudere il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone). In mezzo ci sarà un nuovo disco? “Ci sto lavorando. Sto combattendo contro la sensazione di aver già raccontato tutto, ma non è vero: – ha detto a Vanity Fair – 24 anni di vita sono materiale per scrivere almeno 100 canzoni. Infatti ieri non avevo voglia di venire qui, sono venuto lo stesso ed è arrivato il primo brano del nuovo mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi diverto finché non arriverà la donna della vita che mi sconvolgerà. E forse non sarà né una fidanzata né una moglie: sarà piuttosto una figlia”: così Olly